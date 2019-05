Rechter legt skeyes boete van 10.000 euro indien dienstverlening vrijdag nog verstoord is

Als er vanaf vrijdagochtend nog vluchten van Brussels Airlines vertraging oplopen of geannuleerd moeten worden door storingen bij skeyes, dan moet de luchtverkeersleider dwangsommen tot 20.000 euro per vlucht betalen. Dat heeft een rechter in Brussel beslist na een eenzijdig verzoekschrift van Brussels Airlines, zo meldt de luchtvaartmaatschappij.

Er is sprake van 10.000 euro per geannuleerde Europese vlucht en 20.000 per geschrapte langeafstandsvlucht. Ook bij vertragingen van minstens een uur of afgeleide vluchten zijn er dwangsommen bepaald van 10.000 of 20.000 euro.

De dwangsommen gelden vanaf vrijdagochtend om 4.55 uur, zegt een woordvoerster van Brussels Airlines, en tot 26 mei om middernacht.

Geen keuze

Brussels Airlines had eerder op de dag al gezegd juridische stappen te overwegen. “We hadden geen andere keuze dan via de rechtbank te streven naar het onmiddellijke herstel van een ononderbroken dienstverlening op het gebied van luchtverkeersbeheer, teneinde onze economische activiteiten en reputatie te vrijwaren van verdere schade”, klinkt het donderdagavond.

De storingen bij skeyes hebben de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen sinds midden februari al minstens 4 miljoen euro gekost. Daar is de sluiting van het luchtruim donderdag niet bijgerekend.

De luchtvaartmaatschappij voegt wel nog toe dat de boetes niet bedoeld zijn om verdere financiële schade te dekken, maar wel “om een snelle en duurzame oplossing te bevorderen voor een ononderbroken dienstverlening door skeyes in het belang van de passagiers en de luchtvaartmaatschappij”.

Skeyes geeft geen reactie op de beslissing om dwangsommen op te leggen, aangezien het om een lopende juridische procedure gaat.