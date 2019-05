Barcelona-voorzitter bevestigt vertrouwen in Ernesto Valverde: “Hij is de coach die we willen”

FC Barcelona heeft trainer Ernesto Valverde het vertrouwen geschonken. De trainer blijft aan, ondanks de dramatische uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool. Dat verzekerde voorzitter Josep Maria Bartomeu donderdag.

De Spanjaard heeft voor een jaar bijgetekend bij de Catalaanse topclub en daarbij zelfs de mogelijkheid bedongen er nog een seizoen aan vast te plakken. “Valverde heeft het zelf al gezegd, hij heeft de steun van mij en het bestuur. Hij is de coach die we willen. We zijn heel blij met hem”, zei voorzitter Bartomeu.

Bartomeu zei dat Barça nog altijd de pijnlijke uitschakeling voelt door Liverpool in de Champions League. Barcelona won de thuiswedstrijd met 3-0, maar verloor op Anfield met 4-0. Hij benadrukte echter het belang van de Spaanse competitie. “Het kampioenschap winnen is altijd het eerste doel en daarna komen de Spaanse beker en de Champions League.”

Barça veroverde eerder al de Spaanse titel. Op 25 mei treft het in de finale van de Copa del Rey Valencia.