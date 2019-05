Automobilisten leggen verkeer stil om eend en haar kroost te helpen oversteken

Enkele Russische automobilisten legden het verkeer in Moskou even stil om een eend en haar negen kuikens te helpen oversteken. De watervogels waren op weg naar de rivier Moskva, maar dat tripje was bezaaid met hindernissen tot de bestuurders een handje toestaken. De kuikens werden ook geholpen om over de stoeprand te raken. Na hun gevaarlijke oversteek, wachtte de jonge eenden onmiddellijk een nieuw avontuur: een sprong van enkele meters om in de frisse rivier te duiken.