Dit viel op in kort geding KV Mechelen: de ‘verdwenen’ man en het laatste woord in operatie Propere Handen is nog niet gezegd

Onze man zat vanmiddag op de eerste rij – nu ja, om eerlijk te zijn was het de laatste rij – bij het kort geding van KV Mechelen tegen de voetbalbond. KV Mechelen is van mening dat de rechten van de verdediging geschonden zijn in de matchfixingzaak en eist dat de rechtbank de voetbalbond verbiedt uitspraak te doen. Als zij in het gelijk gesteld zouden worden, dreigt chaos. Want dan is niet duidelijk wie volgend seizoen in de hoogste klasse moet spelen. Zeven dingen die opvielen tijdens een zitting in een klein, warm zaaltje in de Brusselse ondernemingsrechtbank, waar maar liefst 19 advocaten hun opwachting maakten.