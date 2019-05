Hugo Broos: “Ik kreeg ooit een enveloppe met 1 miljoen Belgische frank om een speler te binnen te halen”

Hugo Broos heeft destijds als trainer ooit van een makelaar een zwarte commissie van 1 miljoen Belgische frank gekregen. Dat heeft de 69-jarige ex-coach van onder meer Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk, Moeskroen, Zulte Waregem, Oostende en Kameroen verteld in Kantine, het voetbalprogramma van Eric Goens. “Ik heb het wel meteen aan de voorzitter gegeven”, zegt Broos.

Acht weken lang nodigt Eric Goens bekende mensen uit de Belgische voetbalwereld uit in zijn ‘Kantine’. In de aflevering die vrijdagavond 17 mei om 22u35 in première gaat op Play Sports 1 is Hugo Broos te gast.

“Er is mij ooit voorgesteld: als je die speler neemt, dan krijg je zoveel”, geeft Broos eerlijk toe. “Dat ging over een substantieel bedrag. En die enveloppe heb ik ooit gekregen. Een miljoen Belgische frank. Wat toendertijd veel geld was. Ik heb toen gezegd: ‘Nee, ik moet dat niet hebben. Ik doe daar niet aan mee.’ Maar dan zijn wij enkele maanden later gaan eten en gaf hij mij toch een bruine enveloppe. Ik heb gezegd: ‘Ok, ik pak dat mee. Maar ik ga het nu aan de voorzitter geven.’ En ik heb dat aan de voorzitter gegeven. En hem gezegd: ‘Alstublieft, je hebt een miljoen minder betaald aan een transfer.”