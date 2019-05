Oplichters kopiëren Spaargids.be: “Opgelet als zo’n gids je in één richting wil sturen”

Spaargids heeft te kampen met een copycat. De website werd gekopieerd en onder de noemer ‘spaargidsbe.com’ online gezet. De website raadt aan om waakzaam te zijn.

Het is een IT-technicus die de foute website ontdekte en de eigenaars van Spaargids.be op de hoogte bracht. “Verder hebben we alleszins geen weet van slachtoffers. De site was visueel een kopie van de onze, er was wel een andere domeinnaam. We hebben de hosting gecontacteerd en zij hebben dan de website offline kunnen halen. We hopen dat het daarmee ook eindigt. Wel moeten mensen alert zijn”, klinkt het.

Met een banner waarschuwt Spaargids.be voor de copycat.

De foute website werd wel tijdig ontdekt. “Er zijn alleszins geen persoonsgegevens gekopieerd, daar zijn we wel zeker van. We raden de mensen dan ook aan om voorzichtig te zijn. Wij vergelijken prijzen en we zullen nooit persoonlijk advies geven. Als een spaargids je wel geld afhandig wil maken en je in één richting wil sturen, zullen wij dat niet zijn. Daarom hebben we op onze website alleszins een banner geplaatst om de mensen te waarschuwen.”