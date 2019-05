Michael (17) valt meer dan 52 kilogram af door één ding te veranderen: “Als je ervoor gaat, lukt het iedereen”

“Iedereen kan het doen zolang ze hun gedachten er naar zetten.” Dat is de ingesteldheid waarmee een 17-jarige Amerikaanse tiener meer dan 52 kilogram verloor. En de truc is simpel: wandelen.

Twee jaar geleden woog Michael nog 152 kilogram. Hij werd vaak gepest met zijn gewicht en zag het niet meer zitten. “Mijn zelfvertrouwen zat onder nul”, zei hij tegen de Amerikaanse zender CNN. De druppel die de emmer deed overlopen was een opmerking van een van zijn klasgenoten. Die vertelde hem dat er iets op zijn kin zat. Toen Michael over zijn kin wreef, zei de klasgenoot. “Nee drie kinnen naar beneden.” Die opmerking deed pijn. Dus besloot Michael iets aan zijn gewicht te doen. Hij zou elke dag van en naar school wandelen. Een afstand van zo’n 20 minuten. Daarnaast deed hij ook enkele aanpassingen in zijn dieet.

Zelfs in de regen of sneeuw wandelde hij naar school. Ook als anderen hem een lift aanboden. Als hij eind deze maand zijn diploma mag gaan afhalen zal hij zo’n 52 kilogram lichter zijn. Daardoor straalt hij nu zelfvertrouwen uit en heeft hij ook niet langer angst om een meisje mee op dat te vragen.