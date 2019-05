Brazilië rekent op WK voetbal in Frankrijk weer op superster Marta én vrouw die voor 7de (!) keer naar kampioenschap gaat

De Braziliaanse selectie voor het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk is donderdag bekendgemaakt. De 33-jarige Marta, zesvoudig Speelster van het Jaar, is de ster van de selectie. Ook de 41-jarige Formiga is opnieuw van de partij, en dat voor de zevende keer, een record.

Formiga is nog niet versleten, zo bleek ook recent nog toen haar club PSG haar contract verlengde tot in 2020. Ze wordt de oudste speelster op dit WK. Met ook de 34-jarige aanvalster Cristiane is het klassieke trio van de Seleçao voltallig aanwezig. Brazilië won bij de vrouwen nog nooit de wereldbeker, hun beste resultaat tot dusver is een tweede plaats in 2007.

Het WK loopt van 7 juni tot 7 juli in Frankrijk. Brazilië trapt zijn toernooi op 9 juni af tegen Jamaica in Grenoble.