En dan zie je plots blote billen in de lucht

Wie donderdagavond op de E17 ter hoogte van Waasmunster reed, kon een paar blote billen in de lucht zien. Het ondergoedmerk Sloggi pakte namelijk uit met een nogal opvallende campagne.

“Sloggi gets even hotter”, dat stond er in de lucht te lezen. Een grote luchtballon met een aantal halfnaakte modellen op. Niet iets dat je elke dag ziet passeren. De luchtballon is deel van een opvallende reclamecampagne van Sloggi, die al enkele jaren actief is.

“Te ver”

En het is niet de eerste keer dat het merk gewaagd uit de hoek komt. In 2010 moesten er zelfs een hoop reclameborden van het merk uit het straatbeeld verdwijnen. Op de affiches waren toen vrouwen in slipjes op een fiets te zien. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame oordeelde dat de campagne te ver ging.

