Standard pakt uit met opvallende actie tegen racisme voor match tegen Club Brugge

Standard Luik pakte donderdagavond vlak voor de match tegen Club Brugge - hun laatste thuismatch van het seizoen - uit met een opvallende actie tegen racisme. “No to racism” werd in de grasmat gemaaid. De Luikse fans haalden ook enkele spandoeken boven. Vooral een reactie tegen de vrijspraak van de Belgische Voetbalbond na de antisemitische gezangen van Brugse fans in de topper tegen Anderlecht van 4 april.

Uit het verslag van de match delegate bleek dat Brugse supporters “Al wie niet springt, is een jood” en “Alle joden zijn homo’s” scandeerden in het Astridpark. Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart en eiste een zware boete. Hoewel Club Brugge dit jaar al vaker in verband werd gebracht met antisemitisme, werd de uittredende landskampioen vrijgesproken door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Een beslissing waar vooral in Wallonië veel om te doen was.

“In de lijn van de acties die de club vorig seizoen al heeft ondernomen en de actie ALL TOGETHER die afgelopen vrijdag voor de match gerealiseerd werd door de jonge spelers van ons opleidingscentrum, zou Standard de Liège met de steun van zijn partner VOO graag opnieuw de aandacht willen opeisen”, meldt Standard in een officieel bericht.” Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge zullen de spelers van de Rouches in de 1e helft van deze PO 1-wedstrijd spelen met een speciaal “NO TO RACISM”-logo op de voorkant van de truitjes.”

“De voetbalwereld, in België en elders, is nog veel te vaak het toneel van racistisch of discriminerend gedrag. Standard de Liège en al zijn gelederen hebben van deze strijd een prioriteit gemaakt en zullen deze boodschap van tolerantie en respect voor diversiteit regelmatig blijven in de kijker blijven zetten.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News