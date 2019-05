Familie Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit start rechtsprocedure in VS

De familie van het in Maleisië omgekomen Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit begint in de Verenigde Staten een civiele procedure tegen het Amerikaanse echtpaar dat volgens de familie betrokken is bij haar dood. De nabestaanden en hun advocaat kondigden dat donderdag aan in het tv-programma M.

Het paar, Alexander en Luna Johnson, verblijft momenteel in Miami in de Verenigde Staten, zo heeft journalist Thijs Zeeman ontdekt. Hij filmde een confrontatie met Luna op straat en stelde haar vragen over de kwestie.

Het stel was tijdens het onderzoek naar de dood van Smit van de radar verdwenen. De achttienjarige Nederlandse werd in december 2017 naakt gevonden na een val van de twintigste verdieping van het flatgebouw, waar de Johnsons woonden. Smit was daarvoor in hun appartement. Het Amerikaanse stel werd na hun ondervraging vrijgelaten en werkte niet mee aan het onderzoek van de rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur om te bepalen of er vervolging zou komen.

De rechtbank verhoorde een reeks van betrokkenen om te kijken of vervolging nodig was. Maar niettegenstaande de rechter kritisch was over het uitgevoerde politieonderzoek, oordeelde ze in maart dat er sprake was van een ongeluk. De familie is tegen dat oordeel in beroep gegaan.

Volgens advocaat Sébas Diekstra van de nabestaanden is het doel om meer informatie los te krijgen van de twee en ze aansprakelijk te stellen. Volgens hem leidt een civiele procedure in de VS er geregeld toe dat een zaak weer in beweging komt.