Delhaize wil CO2-neutraal zijn in 2021: “Veel in bulk kopen en vérkopen”

Delhaize slaagde er de afgelopen tien jaar in de CO 2 -uitstoot van het bedrijf met 44 procent te doen dalen, onder meer met de hulp van zonnepanelen. Maar nu gaat de supermarktketen nog een stapje verder: tegen 2021 moeten alle winkels en het hoofdkantoor CO 2 -neutraal zijn. Voorts wordt ook voedselverspilling aangepakt. “Nu gaat 26 procent van de producten die we niet meer mogen verkopen naar meer dan honderd verenigingen die behoeftigen helpen. Tegen 2021 moet dat 50 procent worden”, zegt Delhaize. “Het voedsel dat dan nog overblijft, zetten we om in energie.”

Tot slot wil Delhaize jaarlijks 12 ton plastic vermijden door producten in bulk aan te kopen en ze ook zo aan te bieden aan de klant. In tien winkels loopt een proefproject tot na de zomer. “In de afdeling groenten en fruit besparen we zo 80 procent plastic.”

Via de website The Lions Footprint kunnen klanten volgen welke maatregelen de keten allemaal neemt en uitleg krijgen waarom bepaalde producten na de testfase misschien opnieuw in plastic worden verpakt.