Chelsea mist Loftus-Cheek in Europa League-finale tegen Arsenal

Ruben Loftus-Cheek zal donderdagavond onder het mes gaan met een gescheurde achillespees. Dat heeft zijn team Chelsea laten weten.

Loftus-Cheek liep de blessure op tijdens een vriendschappelijk wedstrijd tegen New England Revolution in Boston (0-3 winst) van afgelopen nacht. De middenvelder kwam de tweede helft op het veld, maar moest even later alweer geblesseerd naar de kant.

Zijn blessure is bijzonder slecht nieuws voor coach Maurizio Sarri. Chelsea speelt op 29 mei immers de finale van de Europa League tegen Arsenal. Loftus-Cheek scoorde dit seizoen tien doelpunten en deelde vijf assists uit bij het team van Eden Hazard.