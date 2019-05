Kunstwerk Wim Delvoye is verhuisd naar Middelkerke

Op de zeedijk van Middelkerke staat sinds donderdag een nieuw kunstwerk van Wim Delvoye. Het bestaat uit twee aparte werken van Delvoye, die samen een kunstwerk van 21 meter lang vormen. Het duurde enkele uren voor het gigantische werk geplaatst kon worden.

Het nieuwe kunstwerk is verhuisd van het beeldenpark van Delvoye in Melle. Het moest daar weg omdat de kunstenaar geen vergunning had voor het betonnen stuk onder het kunstwerk. Het werk “Flatbed Trailer” werd op de dijk naast “Caterpillar 5”, een van de delen van een vorige editie van kunstproject Beaufort, geplaatst. “Flatbed Trailer” is een vrachtwagen met oplegger in gotische stijl. Het andere deel, “Caterpillar 5”, is dan weer een graafmachine in gotische stijl.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) is enthousiast over de nieuwe aanwinst. “Er komt weer een kunstwerk bij van een wereldkunstenaar in Middelkerke. Na het eerste deel van het kunstwerk dat aangekocht werd na de eerste editie van Beaufort, is het koppel nu herenigd”, klinkt het.