Franse anesthesist verdacht van vergiftigen van 24 patiënten

Een Franse anesthesist die al verdacht werd van het vergiftigen van zeven van zijn patiënten, komt nu in beeld in nog eens 17 andere gevallen. Dat meldt de aanklager van Besançon, Etienne Manteaux donderdag. De man werd in 2017 al aangehouden voor zeven vergiftigingen, maar vervolgens op borg vrijgelaten. De 17 extra gevallen waarvan hij nu wordt verdacht, dateren van 2008 tot 2016. Van die zeventien patiënten zijn er zeven overleden.

De vermoedelijke slachtoffers zijn tussen de 4 en 80 jaar oud. De meesten werden vergiftigd door een lokaal anestheticum of kalium toe te voegen aan de hydratatie- of paracetamolzakjes waaraan de patiënten tijdens de operaties lagen. “Het gif vloeide druppel per druppel in de aderen van de patiënten tijdens de verdoving, wat leidde tot een hartstilstand tijdens de operatie”, aldus Manteaux.

De verdachte was bij alle gevallen in de buurt van de operatiezaal, hoewel hij niet bij alle operaties de uitvoerende anesthesist was.

De speurders onderzochten 66 verdachte incidenten in het ziekenhuis waar de verdachte werkte.

Eerder op de dag zei de advocaat van de anesthesist dat zijn cliënt onschuldig is.

Later op de dag dan weer zei één van de advocaten van de anesthesist dat zijn cliënt in verdenking is gesteld voor het vergiftigen van die zeventien mensen. Hij verschijnt nog voor een rechter die moet oordelen over een vrijlating en detentie.

De aanklagers vragen de anesthesist opgesloten te houden.

Hij riskeert een levenslange celstraf.