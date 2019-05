Ajax maakt er een zot titelfeestje van in Amsterdam, eert Abdelak Nouri en kiest Hakim Ziyech tot clubspeler van het jaar

Ajax kroonde zich woensdag voor de 34ste keer tot Nederlands kampioen dankzij een 1-4-overwinning bij De Graafschap. Een dag later stond er een groots feest gepland in Amsterdam en dat werd er eentje om van te genieten voor de Ajacieden.

Het was koppen tellen op het Museumplein. Duizenden Ajax-supporters verzamelden er om hun helden toe te juichen op een speciaal daarvoor opgesteld rood podium.

De sfeer zat er dan ook goed in bij de Nederlanders. Ook toen Mohammed en Mo Nouri, de vader en broer van de betreurde Abdelhak Nouri, op het podium verschenen.

“Jullie weten allemaal wat voor titel dit is”, zei kapitein Matthijs de Ligt. “Dit is nummer 34 en dat heeft een betekenis. Wij als Ajax-zijnde willen hem graag aan iemand opdragen, dat weten jullie allemaal. Hij is voor Appie, onze Appie.”

De Ligt overhandigde de kampioensschaal daarna aan de vader van Nouri. “De droom van mijn zoon is uitgekomen door jullie allemaal, dankjewel. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste.”

Hakim Ziyech werd tussendoor voor het tweede seizoen op rij verkozen tot speler van het seizoen bij Ajax. Boven spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Dusan Tadic dus.

PLAYER OF THE YEAR 🌟



17/18 --> HAKIM ZIYECH 🇲🇦

18/19 --> HAKIM ZIYECH 🇲🇦



LOVE YOU, HAKIM! ❤️#nummer34 pic.twitter.com/ZypG0DduiI