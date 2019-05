Vier doden bij crash Brits vliegtuigje

Drie Britten en een Zuid-Afrikaan zijn om het leven gekomen bij een crash met een klein vliegtuig in de buurt van Dubai International Airport. Dat hebben de lokale luchtvaartautoriteiten donderdagavond gemeld.

Het vliegtuigje was geregistreerd in Groot-Brittannië en had vier mensen aan boord. Het stortte neer op zo’n vijf kilometer ten zuiden van de luchthaven. Er is een onderzoek aan de gang naar de oorzaak van de crash.

Eerder werd via twitter gewag gemaakt dat de crash te wijten was aan een technisch probleem, en dat het vliegtuigje eigendom is van het bedrijf Honeywell.

Dubai International Airport is een van de drukste luchthavens ter wereld. Verschillende vluchten liepen vertraging op of moesten driekwartier rondjes draaien.