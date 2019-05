Zo voetbalde Racing Genk zich de voetbalhemel in: de stand in de Jupiler Pro League van start tot finish

Racing Genk is voor de vierde keer kampioen van België. De Limburgers geraakten op de voorlaatste speeldag in Play-off 1 niet voorbij Anderlecht, maar grote uitdager Club Brugge verloor in Luik tegen Standard. Feest in Genk dus, maar hoe deden de troepen van Philippe Clement het alweer doorheen het seizoen? De stand in de Jupiler Pro League van start tot finish!