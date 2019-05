Chef Voetbal Ludo Vandewalle vol lof over kampioen Genk: “Het beste voetbal, de beste spelers en de beste technische bazen

KRC Genk is kampioen. Voor de vierde keer. Na een scenario dat niemand verwachtte. Club Brugge verloor tegen tien Standard-spelers, waardoor KRC Genk aan dat puntje tegen Anderlecht genoeg had om de oppergaai te grijpen. Onwaarschijnlijk. Maar wie gunt het de Limburgers niet? Zelfs in Brugge klinkt het: “Als wij het niet zijn, dan maar Genk.” De kersverse kampioen won zijn sympathie met proper, verzorgd voetbal waarbij het talent optimaal werd uitgespeeld. Genk kreeg zelfs applaus van het Anderlecht-publiek. Hoe groot kan het respect zijn?