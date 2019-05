Het titelseizoen van Racing Genk in vijftien momenten: van indruk eind juli tot wedergeboorte in april

Racing Genk is voor de vierde keer landskampioen. Hoog tijd om hun vijftien momenten van een opmerkelijk seizoen in de verf te zetten.

26/07/18 - Terwijl de WK-koorts is België nog nazindert, moet Genk al 26 juli aan de bak in de tweede voorronde van de Europa League. In de kwalificaties wordt er meteen indruk gemaakt - weliswaar vooral tegen tegenstanders van lager allooi - met een karrenvracht aan doelpunten en zes zeges op rij tegen achtereenvolgens Fola Esch, Lech Poznan en Bröndby. Het toont dan al aan dat het wel goed zit bij de Limburgers.

29/07/18 - Ook in de competitie start Genk met een rotvaart aan het nieuwe seizoen. Op bezoek bij Lokeren, de latere degradant, wordt met 0-4 gewonnen na treffers van Alejandro Pozuelo, Ruslan Malinovskyi, Dieumerci Ndongala en Leandro Trossard. Op Ndongala na zijn de doelpuntenmakers allemaal spelers die het Genkse seizoen zullen kleuren.

05/08/18 - Koning zomer is nog in het land als Genk op de tweede speeldag al zijn eerste punten laat liggen: in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen geraken ze in de derby niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Sint-Truiden. Racing moet de leidersplaats uit handen geven, eerst aan Anderlecht (2e tot 4e speeldag), later aan Club Brugge (6e tot 9e speeldag).

07/10/18 - Met een knallende 1-5 zege uit bij AA Gent op de tiende speeldag nemen de Limburgers de leiding weer over en geven die vervolgens ook niet meer uit handen. Voor een eerste competitienederlaag is het wachten tot de zestiende speeldag, bij de start van de terugronde. Op eigen veld verliest Genk eind november verrassend met 1-2 van Cercle Brugge.

13/12/18 - Genk sluit de groepsfase van de Europa League af met een klinkende 4-0 zege tegen Sarpsborg en mag als groepswinnaar naar de zestiende finales. In de groepsfase verloren de Genkenaars enkel op bezoek bij Sarpsborg. Uitschieter was een knappe 2-4 zege bij Besiktas.

19/12/18 - In de Beker is het avontuur van de Limburgers ten einde in de kwartfinales. Op verplaatsing bij tweedeklasser Union Sint-Gillis verliezen ze na het nemen van strafschoppen met 6-5.

21/02/19 - In de Europa League komt er toch sneller dan verwacht een einde aan de campagne. In de zestiende finales wordt Genk verrast door Slavia Praag, dat met liefst 1-4 komt winnen in de Luminus Arena. De Tsjechen stranden uiteindelijk in de kwartfinales tegen Chelsea.

10/03/19 - In de thuiswedstrijd tegen Lokeren (1-0) op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie neemt aanvoerder Alejandro Pozuelo afscheid van Racing Genk. Na een maandenlange transfersoap vertrekt de Spaanse aanvallende middenvelder naar het Canadese Toronto FC. Met slechts één zege in zijn laatste vijf wedstrijden voor Play-off I lijkt er sleet op de Genkse machine te zitten, maar ook de concurrentie laat punten liggen. Intussen begint de Japanse aanwinst Junya Ito wel steeds beter zijn draai te vinden. In de play-offs zal de winger van goudwaarde blijken.

30/03/19 - Bij de start van Play-off I heeft Genk een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Club Brugge. De Limburgers hebben er bij de halvering van de punten wel een half punt bijgekregen, in tegenstelling tot Club. Bij een gelijke stand is Genk dus altijd in het nadeel. De troepen van Philippe Clement hebben echter niet de intentie het zover te laten komen en starten de play-offs met een 3-0 zege tegen Anderlecht.

02/04/19 - Op bezoek bij Antwerp (1-0) loopt Genk meteen tegen zijn eerste nederlaag aan in de play-offs. Club is als een razende aan Play-off I gestart en nadert tot op één punt.

06/04/19 - Genk knoopt in de thuiswedstrijd tegen AA Gent op de derde speeldag meteen weer aan met de zege (2-1), maar dreigt wel sterkhouder Ruslan Malinovskyi - steeds meer op het voorplan sinds het vertrek van Pozuelo - voor lange tijd te moeten missen. De Oekraïense international wordt in de slotfase uitgesloten voor een vermeende trap aan Birger Verstraete. Kersvers bondsprocureur Kris Wagner eiste aanvankelijk zeven wedstrijden schorsing, de Geschillencommissie dacht er anders over en sprak hem vervolgens vrij.

14/04/19 - Op de vierde speeldag stelt een herboren Genk helemaal orde op zaken met een 2-1 zege in de topper tegen Club Brugge. De kloof bedraagt nu opnieuw vier punten, club verlaat aangeslagen de Luminus Arena.

03/05/19 - In de drie daaropvolgende duels blijft Genk foutloos, terwijl Club op Antwerp (0-0) twee punten laat liggen. Het rechtstreekse duel in het Jan Breydelstadion kan dus beslissend zijn voor de titel.

12/05/19 - Genk laat zijn eerste kans op de titel liggen. In Brugge verliezen ze met 3-2, terwijl er een zege nodig was om de vierde landstitel te vieren. Club komt terug tot op drie punten en voert zo de druk wat op.

16/05/19 - Bij de tweede matchbal is het raak voor de Limburgers: Genk sprokkelt een punt op Anderlecht en heeft daaraan genoeg om Club op een onoverbrugbare achterstand van vier punten te zetten. De Bruggelingen verloren immers met 2-0 op Standard.