Niet alleen in Brussel is Racing Genk volop de landstitel aan het vieren. Ook op het Stadsplein in Genk barstte het feest meteen los na het laatste fluitsignaal. Het startschot van een erg lange feestnacht in Limburg.

