Wat als… dit doelpunt van Club Brugge in Luik niet was afgekeurd?

Geen tweede opeenvolgende landstitel voor Club Brugge. Leider Genk liet punten liggen op het veld van Anderlecht, maar de West-Vlamingen verloren donderdagavond zelf met 2-0 op Standard. Al had de partij wel anders kunnen verlopen.

Club leek immers de 0-1 te scoren in de 61e minuut. Openda kopte, Wesley werkte de rebound in doel, maar Boucaut had voor een overtreding gefloten. Een lichte duwfout van Openda, zo bleek. Een goal leek in de lucht te hangen en uit Anderlecht kwam het nieuws dat Genk een doelpunt hadden moeten toestaan.

Blauw-zwart had vleugels moeten krijgen, maar het was Standard dat plots het lot zag keren. De Rouches waren niet meer in de buurt van Horvath geweest toen Dennis in de zestien de bal tegen de hand kreeg. Boucaut wees naar de stip, Razvan Marin miste niet in zijn laatste wedstrijd voor eigen publiek. De ban was gebroken bij Club Brugge, de titel definitief weg.