Ardense Jagers terug thuis na Navo-missie

Het Belgische leger heeft donderdagavond het 270-koppige detachement gerepatrieerd dat vier maanden in Estland was. De militairen maakten er deel uit van een multinationaal bataljon onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, in het kader van de “Enhanced Forward Presence” van de Navo.

Het detachement bestond vooral uit militairen van het bataljon Ardense Jagers uit Marche-en-Famenne. Het was sinds midden januari gestationeerd in Tapa, in het noorden van Estland.

Het vliegtuig met de militairen aan boord, een Airbus A330, landde rond 21.15 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek. Het materiaal, waaronder de gepantserde voertuigen Piranha, mortieren van 120 mm en antitankraketten, zullen de volgende dagen via Zeebrugge gerepatrieerd worden.

België neemt sinds 2017 deel aan de versterking van de oostelijke NAVO-flank tegen Rusland, dat als “agressief” bestempeld wordt. De verdragsorganisatie ontplooide vier multinationale bataljons in Estland, Letland, Litouwen en Polen op een roterende basis.

Battle Group

Het Belgische leger nam tot nu toe altijd deel aan de “Battle Group”, die door Duitsland geleid was en gestationeerd is in Rukla, Litouwen. Zijn deelname aan het bataljon dat geleid wordt door het Verenigd Koninkrijk is een primeur.

Het Belgische contingent wordt vervangen door zo’n 300 Franse militairen, uitgerust met vier Leclerc-tanks, dertien gevechtsvoertuigen en een tiental gepantserde voertuigen. Het grootste deel van het detachement wordt verzorgd door eenheden van het Vreemdelingenlegioen.