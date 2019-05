SPELERSBEOORDELINGEN. Mbokani de uitblinker, maar Antwerp verliest wel

AA Gent ging met 1-2 winnen bij Antwerp en geeft de rode lantaarn door aan Anderlecht. Toen Dylan Bronn (36.) een voorzet van Opare in eigen doel werkte stond het dan toch 1-0. Lang kon The Great Old niet van zijn voorsprong genieten, want net voor de rust maakte Jonathan David (45+1.) in twee tijden gelijk op een hoekschop van Verstraete. Gent was de betere ploeg in de tweede helft, Odjija kreeg een eerste goeie kans maar trapte op doelman Bolat. Het leek 1-1 te blijven, maar diep in de blessuretijd schonk Alexander Sørloth (90+4.) de Buffalo’s de zege na defensief geblunder van Opare.