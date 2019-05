Genk is kampioen, maar Play-off 1 is nog niet gedaan: dit staat er nog op het spel tijdens de slotspeeldag

Genk kon niet winnen van Anderlecht, maar kroonde zich donderdag toch voor de vierde keer tot Belgisch landskampioen. Zondag staat de slotspeeldag op het programma in Play-off 1 en er staan nog wel een paar dingen op het spel.

Er zijn twee zekerheden: Racing Genk is kampioen en mag naar de groepsfase van de Champions League. Club Brugge is vicekampioen en komt in de derde en voorlaatste voorronde van het kampioenenbal terecht. Daarachter is het nog spannend voor de derde en de vijfde plek.

PLEK DRIE

Standard en Antwerp tellen beiden 39 punten na negen speeldagen in de play-offs. De Rouches zijn echter in het voordeel omdat ze in de reguliere competitie voor de Great Old eindigden: derde met 53 punten tegenover zesde met 49 punten. De halvering van de punten speelt hier geen rol omdat zowel Standard als Antwerp daardoor een half puntje extra kregen.

Op de laatste speeldag moet Standard op bezoek bij Racing Genk, Antwerp speelt op het veld van Club Brugge. Twee teams dus die nergens nog voor spelen, maar wel hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen voetballen. Antwerp moet in elk geval beter doen dan Standard, dat bij winst zeker is van de derde plaats en het daar bijhorende ticket voor de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Of een rechtstreeks ticket als KV Mechelen zijn Europese licentie verliest.

De nummer vier speelt normaal gezien een barrageduel tegen de winnaar van Play-off 2, Charleroi of KV Kortrijk, voor een stek in de tweede voorronde van de Europa League. Tenzij KV Mechelen zijn Europese licentie verliest, dan mag de nummer vier naar de derde voorronde.

PLEK VIJF

Indien KV Mechelen zijn Europese licentie verliest, is er ook nog wat voor te spelen in AA Gent - Anderlecht. In dat geval speelt de nummer vijf een barrageduel tegen Charleroi of KV Kortrijk met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

De Buffalo’s en paars-wit tellen allebei 32 punten, maar Anderlecht kreeg bij de start van Play-off 1 een half punt extra. Alleen met een zege zondag in Gent kan paars-wit dus nog die vijfde plek pakken die bij een veroordeling van KV Mechelen nog recht kan geven op een Europees ticket.