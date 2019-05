REACTIES. Vreugde bij Genkse spelers, berusting in Brugge

KRC Genk kroonde zich tot Belgisch landskampioen. En dat leidde uiteraard tot grote vreugde bij de Genkse spelers. Ook bij concurrent, dat zelf zijn laatste titelkans verspeelde op het veld van Standard, was er dan weer berusting.

LEES MEER. Chef Voetbal Ludo Vandewalle vol lof over kampioen Genk: “Het beste voetbal, de beste spelers en de beste technische bazen

Bryan Heynen: “In 2011 vierde ik nog mee als supporter”

Bryan Heynen bekroonde zijn geweldige seizoen met de goal die Genk op weg zette naar de titel. “Een geweldig gevoel om zo mijn bijdrage te leveren voor deze titel. Ik wist waar Maehle die bal ging leggen. Ik moest alleen maar de ruimte induiken en hem binnen duwen.” Als jeugdproduct de titel winnen in zijn jaar van de definitieve doorbraak is iets wat Heynen gisteren nog niet helemaal kon vatten. “Dit is iets wat weinigen ooit mogen meemaken. In 2011 was ik supporter en beleefde ik het kampioenenfeest van de andere kant. Om het nu als speler mee te maken is een geweldig gevoel.”

Foto: Isosport

Ali Samatta ligt niet wakker van topschutterstitel: “Harbaoui mag zijn Stier hebben”

Hamdi Harbaoui (25 goals) nog van de titel van topschutter houden wordt moeilijk voor Ali Samatta (23 goals) maar dat kon de dolle pret duidelijk niet drukken bij de Samagoal. De Genkse topschutter dartelde blij als een klein kind door de mixed zone, waar hij zijn vreugde uitschreeuwde in de camera’s. “Ik ben zo trots. Het is me gelukt! Dit betekent alles voor mij. De topschutterstitel? Ach, Harbaoui mag zijn stier hebben. Dat kan mij niets meer schelen. De titel is het enige wat telt voor mij.” Met zijn 32 doelpunten (23 in de competitie en 9 in Europa) kan Samatta wel het Genkse clubrecord van Wesley Sonck (30 doelpunten in de competitie en twee in de beker) uit het seizoen 01-02 scherper stellen. Een doelpuntje tegen Standard zondag volstaat maar ook daar zal de Tanzaniaan niet van wakker liggen. “Vieren met de fans is het enige wat ik nu ga doen. Alcohol? Drink ik niet. Doe mij maar Fanta de hele nacht.”

Ivan Leko: “Als het zondag mijn laatste match is, wil ik met een grote smile vertrekken.”

“Het is superjammer dat we de laatste wedstrijd niet spannend hebben kunnen houden”, zei ­Leko. “Maar mijn sterkste gevoel op dit moment is dat ik mijn spelers moet feliciteren. Ze waren fantastisch. We waren met hoge ambities aan het seizoen begonnen en hebben hard gewerkt. Op veel momenten hebben we fantastisch voetbal gebracht – in de Champions League en in de competitie. Dit was een heel goed seizoen voor Club.”

Foto: BELGA

“Wat vandaag gebeurd is, kan gebeuren”, ging Leko licht over de wedstrijd heen. “Een nederlaag op Sclessin is zeker geen drama. We wilden absoluut winnen, maar we misten de ­frisheid en de snelheid in de balcirculatie. Details en momenten beslisten de wedstrijd en die waren voor Standard. Soms win je, soms verlies je. We moeten tevreden zijn met wat we hebben getoond dit jaar.”

“Het kan dat het zondag mijn afscheid wordt”, zegt Leko. “Twee jaar heb ik me hier voor tweehonderd procent gegeven. We speelden fantastische wedstrijden. Ik heb jonge spelers beter gemaakt en ben trots op mijn job. Als het zondag mijn laatste match is, wil ik met een grote smile vertrekken.”

LEES MEER. Nog geen uur kampioen of Clement krijgt al vragen over Club Brugge: “Nog niet nagedacht over mijn toekomst”

Brandon Mechele: “Te veel punten laten liggen, maar Genk is verdiende kampioen”

“We hebben het hier op Standard niet laten liggen”, zei Brandon Mechele. “Tijdens de reguliere competitie hebben we te veel met de punten gemorst. En vandaag eigenlijk ook. Als je dan hoort dat Genk ­gelijk speelt en we op één punt hadden kunnen komen, maakt dat de ontgoocheling nog groter.”

Foto: Photo News

Denswil sloot zich daarbij aan. “De kleedkamer na de wedstrijd? Ja, natuurlijk was iedereen heel stil en ­teleurgesteld. Niet enkel over de gemiste titel, maar ook over onze wedstrijd. We wisten trouwens pas na de match dat het 1-1 was in ­Anderlecht, maar als je zelf niet wint, maakt dat niet veel uit.”

Opvallend: Mechele vond het eerder een nadeel voor Club dat Standard met tien verder moest. “Daarna ­gingen ze nog lager spelen en speelden ze gewoon lange ballen richting Oulare. En dan kregen we ook nog die ongelukkige handsbal ­tegen... Zelf lieten we de kansen liggen om de match dood te maken.” Beide verdedigers gaven toe dat Genk de terechte landskampioen is. We ­spelen een goed seizoen en hebben ons ook Europees getoond, maar Genk heeft de titel verdiend”, zei, Mechele. “Zondag moeten we thuis tegen Antwerp het seizoen in schoonheid afsluiten.” Dat zal gebeuren zonder Mechele, want hij pakte zijn derde gele kaart en is geschorst.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: “Genk is de verdiende kampioen”

“Dit is het leven in de sport. En dan moet je groot zijn als je verliest”, vond Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. “Mijn feliciaties aan Genk, de verdiende kampioen. Wij zijn vicekampioen wat bevestigt dat wij een duurzame topploeg zijn. Echte kampioenen staan er wanneer het moet en dat zijn wij. Wij stonden er en wij zullen er ook volgend seizoen weer staan, mét een kampioenenploeg. We speelden goeie play-offs maar in de competitie hebben we punten laten leggen. Misschien door de Champions League, ik weet het niet. De coach volgend seizoen? Nu willen we onze laatste thuismatch nog absoluut winnen en dan volgende week gaan we daarover spreken.”