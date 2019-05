Qatar: Bemiddelen

Dat de VS oorlogsschepen naar de Perzische Golf gestuurd heeft, baart ook Qatar zorgen. Dat land is wel een bondgenoot van de VS, maar is sinds de Arabische lente in 2010 verwikkeld in een diplomatiek conflict met Saudi-Arabië en onderhoudt goede banden met Iran. Buitenlandminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani heeft Iran naar verluidt al bezocht om te bemiddelen.

“Qatar is een geval apart”, zegt Criekemans. “Door de hoeveelheid aardgas in het land en het grote veld dat ze delen met Iran, lijkt het meer aan te leunen bij Iran. Maar ze zijn slim genoeg om zich buiten dit conflict te houden.”