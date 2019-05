Iran: Kreunen onder de sancties van Trump

De hoog oplopende spanningen zijn het meest zichtbaar in de Straat van Hormuz, een strategische waterweg tussen Saudi-Arabië en Iran waarlangs elke dag 17 miljoenen vaten olie vervoerd worden. Afgelopen weekend werden daar vier olietankers – twee Saudische, één Noorse en één van de Verenigde Arabische Emiraten – gesaboteerd. Een daad waar veel reactie op kwam, maar die door niemand opgeëist werd. De piste die het meest opgeworpen wordt, is die van een wraakactie van Iran.

Iran lijkt de wind nochtans in de zeilen te hebben. Het heeft een jonge pro-westerse bevolking en een grote aanwezigheid van aardgas, een grondstof die de komende jaren aanzienlijk aan belang zal winnen. “Het is zelfs niet ondenkbaar dat Iran de toekomstige leider van het Midden-Oosten is”, zegt professor Criekemans.

Maar momenteel is het vooral een land dat kreunt onder de sancties die Donald Trump invoerde sinds hij een jaar geleden uit het nucleaire akkoord van 2015 stapte. “De uitvoer van olie is gekelderd, het volk mort en de inflatie neemt toe”, zegt Criekemans. De regering lijkt daardoor stilaan te wankelen, en de veel radicalere Iraanse Revolutionaire Garde zou de macht wel eens kunnen overnemen. “De hervormers verliezen hun politieke pedalen.”

“Het land is ook zelf uit het nucleair akkoord gestapt en in Kim Jong-un-stijl begonnen met het testen van korte- en middellangeafstandsraketten. Dat is al een uiting van het schijnbaar radicalere beleid. Nu heeft het de internationale gemeenschap 60 dagen de tijd gegeven om een alternatief te vinden voor de Irandeal.” Wat er zal gebeuren als die deadline niet gehaald wordt, is onduidelijk. Maar de vrees voor een gewapend conflict neemt internationaal toe.