VS: Militair ingrijpen of niet: verdeeldheid is groot

Donald Trump moet niet van Iran weten. De Amerikaanse president toonde dat vlak na zijn aanstelling al door een wapendeal van meer dan 100 miljard dollar te sluiten met aartsrivaal Saudi-Arabië en zette dat in mei 2018 nog eens kracht bij door uit het nucleaire akkoord te stappen. Dat was in 2015 onderhandeld door zijn voorganger Barack Obama en ging niet ver genoeg, aldus Trump. Hij wil Iran volledig aan banden leggen, en dus legde hij het land ook nog een resem sancties op.

Maar de jongste ontwikkelingen zaaien verdeeldheid in de Amerikaanse regering. Er waren de gesaboteerde olietankers, en dan doken er ook nog foto’s op van Iraanse boten met raketten die te water gelaten werden. In de VS vrezen ze dat een militaire actie tegen Saudi’s of Amerikanen niet veraf is, dus werd fors gereageerd door oorlogsschepen naar de Perzische Golf te sturen. Spierballengerol, waar vooral nationaal veiligheidsadviseur John Bolton voorstander van is. Hij gaf eerder in een speech voor een illustere groepering al te kennen dat hij het regime in Iran omver wil werpen. Militair ingrijpen schuwt hij daarvoor niet.

Merkwaardig genoeg is het Trump die Bolton tempert. De president wil geen nieuwe oorlog en hoopt de spanningen te kunnen oplossen door een dialoog op te starten met de Iraanse overheid. Bronnen uit zijn entourage zeggen dat hij gefrustreerd is door de oorlogstaal van zijn adviseur. Maar Bolton geeft niet op. “Door meer Amerikaans oorlogsmaterieel te sturen en de spanningen hoger te laten oplopen, lijkt hij haast te hopen dat er per ongeluk Amerikaans militair personeel aangevallen wordt. Dat kan dan wel de trigger zijn om de makkelijk manipuleerbare Trump te overtuigen militair in te grijpen”, zegt Criekemans. “Het escalatiepotentieel is heel groot.”