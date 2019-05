Saudi-Arabië: Stilte (voor de storm?)

Saudi-Arabië is als aartsvijand van Iran verre van tevreden met de huidige gang van zaken. Voorlopig moeit het land zich nog niet al te veel, maar na de sabotage van twee olietankers is het niet ondenkbaar dat het alsnog ingrijpt.

“Alles is eigenlijk terug te brengen tot een machtsstrijd tussen die twee landen”, zegt Criekemans. “En Saudi-Arabië is daar niet in het voordeel. Heel hun businessmodel draait rond olie, terwijl Iran voor het veel toekomstgerichtere aardgas gaat. Het land moet hervormen.”

Maar die hervorming wordt niet eenvoudig. “De Saudi’s moeten nog leren wat werken is. Ze hebben allemaal een rijkeluisleven geleid. Dat vrouwen er met de auto mogen rijden, heeft gewoon daarmee te maken: zo kunnen ze gaan werken.”