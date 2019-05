Rusland: Poetin is aan zet

De oplossing voor een deel van het conflict kan zowaar van Rusland komen. President Vladimir Poetin is een bondgenoot van Iran én een voorstander van het huidige nucleaire akkoord, en het is volgens professor Criekemans een mogelijkheid dat de Russen hun bondgenoten helpen alsnog van hun olie af te geraken.

“Rusland zou ruwe olie kunnen kopen van Iran en die dan vermengen met Russische. Dan weet niemand wat de herkomst is en kan ze alsnog geld opbrengen voor Iran. Dat is zeker een optie om Iran te helpen sterker te staan. Maar het land komt dan wel in het kamp van Rusland en China terecht, waardoor de hervormers bijna politiek dood gemaakt worden.”

Een andere optie is dat Rusland overschotten van zwaar uranium overkoopt om te voorkomen dat het in verkeerde handen terechtkomt. “Rusland is uitstekend gepositioneerd in de zaak, en Poetin heeft de schaakstukken in handen.”