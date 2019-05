Na acht jaar isolement: Koerdische leider krijgt weer bezoek

Al sinds 1999 zit Öcalan opgesloten in de Turkse versie van het Amerikaanse gevangeniseiland Alcatraz. Op een piepklein eilandje in de Zee van Marmara slijt de oprichter en leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) zijn dagen in totaal isolement. Tot 2009 was Abdullah Öcalan – bijnaam ‘Apo’ of nonkel in het Koerdisch – zelfs de enige gevangene op het eiland Imrali.

Öcalan heeft dat bijzonder strenge regime te danken aan de opstand die hij in 1984 lanceerde tegen de Turken. Het doel: de oprichting van een Koerdische staat in het zuidoosten van het land. In het conflict kwamen meer dan 40.000 mensen om. Öcalan en zijn PKK prijken dan ook op de terroristenlijstjes van Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie. In 1999 werd de PKK-leider opgepakt in Kenia, met de eenzame opsluiting als ­gevolg.

Sinds 2011 mocht hij acht jaar lang zijn advocaten niet ontmoeten, tot hem op 2 mei dan toch een bezoekje werd gegund. De officiële opheffing van het verbod volgde donderdag met een verklaring van de Turkse minister van Justitie. “Bezoeken zijn voortaan mogelijk”, zei Abdulhamit Gul.

En toch vertrouwen ze het zaakje niet in PKK-kringen. De advocaten van ‘Apo’ stuurden meteen een mededeling de wereld in waarin ze aanklagen dat zij noch zijn familie sinds die 2de mei toegang kregen tot Öcalan, ondanks meerdere ver­zoeken.

Opvallende timing

Ook de timing valt op, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Istanboel op 23 juni. Op 31 maart is die verkiezing eigenlijk nipt gewonnen door de oppositie – en niet door de kandidaat die president Tayyip Erdogan naar voren had geschoven – maar de kiesraad noemde dat resultaat vorige week ongeldig.

In de hoop Istanboel toch in handen te krijgen, zou Erdogan volgens critici Öcalan privileges gunnen om Koerdische stemmen te ronselen. Volgens de pro-Koerdische Democratische Volkspartij (HDP) zijn zo’n drieduizend mensen, voornamelijk gevangenen, in hongerstaking precies om Öcalans isolement te doorbreken. De HDP schaarde zich bij de verkiezingen in maart dan ook als één man achter de oppositiekandidaat.

Of de beloftes van de Turkse autoriteiten het stemgedrag van de Koerden zullen beïnvloeden, is nog maar zeer de vraag.