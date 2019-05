Irak: Grote vrees voor nieuwe oorlog

In Irak is de vrees voor een nieuwe oorlog groot. De overheid heeft buurland Iran officieel aangeraden de VS in geen geval tegen de borst te stoten, in de hoop de situatie niet verder te laten escaleren. Weinig hoopgevend is dat onder meer de Amerikanen al het niet-essentiële personeel in de ambassades van Bagdad en Erbil de opdracht hebben gegeven naar huis terug te keren omdat er dreiging zou bestaan van Iraakse milities die vanuit Teheran geleid worden. Ook de Irakezen vrezen dat westerlingen in het land wel eens geviseerd zouden kunnen worden door de Revolutionaire Garde van Iran als het tot een gewapend conflict komt.

“Er zijn Iraanse elementen aanwezig in Irak die niet geïdentificeerd zijn”, zegt Criekemans. “Het zou een bolwerk kunnen worden voor de wraak tegen westerse krachten in de regio.”