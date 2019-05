De Europese leiders binnen de internationale gemeenschap kijken met lede ogen toe naar de hoog oplopende spanningen. “Zij kunnen niet veel doen”, zegt Criekemans. Ook hier is de vrees voor een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten groot. Ze staan nog achter het nucleair akkoord, maar hebben niet genoeg gewicht om alle partijen te overhalen er weer in te stappen. De deadline van 60 dagen die ze van Rohani kregen om een oplossing te vinden, lijkt moeilijk haalbaar.