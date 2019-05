KBC reorganiseert: nog 65 kantoren onbemand, 51 automaatkantoren weg

KBC gaat zijn netwerk van kantoren herorganiseren. Er worden dit jaar nog 65 kleinere kantoren omgevormd naar automatenkantoren en 51 automatenkantoren worden op hun beurt gesloten.

De KBC-klanten gaan steeds vaker online voor hun bankverrichtingen. Maar liefst 57 procent van de klanten doet die enkel nog online. De bank wil daarom ook zijn kantoren meer richten naar dat gedrag. Daarom worden er 65 kantoren waar nu nog loketten en bedienden zijn, omgevormd naar automatenkantoren met enkele bankautomaten. 51 kantoren die enkel automaten hadden, worden gesloten. “Het heeft immers geen zin om een kantoor open te houden waar nog amper klanten gebruik van maken”, aldus de bank. Na de hervorming zal KBC nog 350 bemande bankkantoren en 190 onbemande automatenkantoren in Vlaanderen tellen. KBC Brussels heeft 31 bemande kantoren en 3 onbemande automatenkantoren. Het Waalse filiaal CBC heeft in Wallonië 86 bemande kantoren. In principe vallen er geen ontslagen bij de bankbedienden maar de bank gaat wel haar management tegen het licht houden. De bank liet vanochtend ook weten dat ze haar managementstructuur tegen het licht houdt. Daarbij zouden wel banen kunnen verdwijnen. Het gaat om een doorlichting van de top 300 binnen de groep, dus zowel in België als in het buitenland.

(nba)