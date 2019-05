Slecht onderhouden hoogspanningskabels oorzaak dodelijke bosbranden in Paradise

Het bedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E) is verantwoordelijk, zo blijkt nu uit een onderzoeksrapport dat is vrijgegeven door onderzoekers van het Californische brandbeveiligingsagentschap CAL Fire.

De Amerikaanse stroomleverancier heeft zijn installaties onvoldoende onderhouden en gecontroleerd. Door hevige windstoten braken hoogspanningskabels af, vonken staken bomen en planten in brand. De wind zorgde dat het vuur zich razendsnel verspreidde en het stadje bijna volledig van de kaart veegde.

De zogenaamde ‘Camp fire’ was de zwaarste bosbrand in de geschiedenis van Californië. Meer dan 50.000 mensen in Butte County moesten op de vlucht slaan, 85 mensen kwamen om het leven.

Intussen zijn al minstens twintig processen aangespannen. De energiegigant startte in januari de procedure op om bescherming te vragen tegen de schuldeisers, en topvrouw Geisha Williams diende haar ontslag in. Tegen het bedrijf lopen miljardenclaims.