Journalist doodgeschoten in resort in Mexico

Een Mexicaanse journalist is donderdag dood aangetroffen in een resort aan de badplaats Playa del Carmen. Dat meldt Article 19, een organisatie die de vrijheid van de pers verdedigt.

Francisco Romero was de beheerder van de Facebookpagina Ocurrio Aqui (Het is hier gebeurd) en werkte ook voor andere media.

Zijn lichaam werd met schotwonden gevonden naast zijn motor op de parking van een bar, melden lokale media. Romero stond onder bescherming van de overheid nadat hij al bedreigingen had ontvangen.

Hij is de vierde journalist die in elf maanden tijd omkwam in de staat Quintana Roo, die erg populair is bij toeristen.

Mexico is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. Volgens lokale media kwamen dit jaar al zeven journalisten om in het land. In 2018 waren het er zeker tien.