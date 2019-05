Trump stelt ingrijpende aanpassingen aan migratiebeleid voor: “We discrimineren genieën”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag ingrijpende aanpassingen van het migratiebeleid voorgesteld. Zo zou er een voorkeur gegeven worden aan geschoolde migranten.

Volgens Trump functioneert het huidige systeem slecht en zijn er te veel problemen. Zo worden mensen die familie hebben in de VS voorgetrokken en worden er te veel “frivole” asielaanvragen goedgekeurd.

De Verenigde Staten delen jaarlijks 1,1 miljoen “green cards” uit, waarmee iemand kan leven en werken in het land. Zo’n 66 procent van die mensen heeft familie in de VS en 21 procent krijgt de vergunning dankzij een lukrake loterij, aldus Trump.

Van 12 naar 57 procent op vaardigheden

Dat betekent volgens de president dat de VS geen voorrang kan geven aan dokters, onderzoekers of topstudenten die afstuderen aan de Amerikaanse universiteiten. Die studenten starten in hun thuisland bedrijven die in de VS opgericht hadden kunnen worden.

“We discrimineren genieën”, verklaarde Trump in een toespraak in de rozentuin van het Witte Huis. “We discrimineren genialiteit. Dat zullen we niet meer doen als we dit erdoor krijgen.”

In het huidige systeem is slecht 12 procent van de legale migratie gebaseerd op vaardigheden en verdiensten, klonk het nog. Het doel van zijn voorstel is om dat percentage op te trekken tot zeker 57 procent, iets wat de VS volgens Trump competitiever zal maken, terwijl het land toch mensen verwelkomt.