Staatsveiligheid waarschuwde vorig jaar voor 80 asielzoekers

Staatsveiligheid heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vorig jaar gewaarschuwd voor 80 asielzoekers van wie een mogelijke dreiging uitging. In 36 gevallen was er een mogelijke link met radicalisme of terrorisme, al waren die linken soms “zeer licht”, schrijft De Tijd vrijdag.

Vorig jaar screende de inlichtingendienst 23.464 asielzoekers. Bij 80 werd er een hit gevonden in de databank. In 2017 was er voor 125 mensen een hit, terwijl de dienst toen minder screenings deed: bijna 18.300.

De Staatsveiligheid onderzoekt niet alleen mogelijke gevallen van terrorisme en extremisme, maar kijkt ook naar andere dreigingen zoals spionage of de verspreiding van nucleaire wapens. Toch betekent dat niet noodzakelijk dat die mensen gevaarlijk zijn. Het gaat om mensen die op een bepaald moment de aandacht hebben getrokken van de inlichtingendiensten.

De DVZ kan de Staatsveiligheid bijkomende vragen stellen over de gesignaleerde asielzoekers, waarop een grondiger onderzoek kan gebeuren.