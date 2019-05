Waar minder gewerkt wordt, wordt ook minder gestemd

In gemeenten waar veel werkloosheid is, werden bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar minder geldige stemmen uitgebracht. Dat blijkt uit een onderzoek van de bank ING, waarover De Standaard en Le Soir vrijdag berichten.

De parallellen vielen vooral op in de oude Waalse ­industriële gordel, van Bergen door de Maasvallei tot Luik. Daar werden minder geldige stemmen uitgebracht, terwijl dat ook de ­regio is met de hoogste werkloosheid en laagste werkzaamheidsgraad. In Vlaanderen wordt in verhouding minder blanco, ongeldig of gewoon niet gestemd.

Het kan ermee te maken hebben dat in Vlaanderen elektronisch wordt gestemd, wat het onmogelijk maakt om politiek ongenoegen te uiten met een ongeldige stem.

ING vermoedt dan weer dat mensen in een precaire situatie andere zorgen aan hun hoofd hebben dan een stem uitbrengen. Ook het opleidingsniveau van de kiezer kan de relatie verklaren. Kiezers met een laag opleidingsniveau brengen vaker een ongeldige stem uit, aldus ING. Het zijn ook zij die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.