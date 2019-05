Blijft Philippe Clement of niet? Zelfs bij Racing Genk zijn de meningen verdeeld

Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? Zelf wilde de coach daar niet over praten, maar wij zetten ons geld toch op Club Brugge. Genk-voorzitter Peter Croonen laat zich echter niet kennen: “Volgend seizoen zal Philippe nog coach van Genk zijn. Ik weet dat er hard aan zijn mouw getrokken wordt, maar wij gaan ook hard trekken. Dankzij het geld van de Champions League zullen we meer zelf kunnen beslissen wanneer sommige spelers zullen vertrekken en Clement haalt het beste uit deze groep.”

Sportief directeur Dimitri de Condé heeft meer twijfels. “We hopen dat hij blijft, maar als zijn hart elders ligt, dan zullen we dat respecteren. Hij is een topmens en -trainer, maar Genk eindigt niet met Clement of Pozuelo. Ik kan wel zeggen dat we volgend jaar weer een sterk team zullen hebben. Alle spelers zijn graag in Genk, waardoor we erop ­rekenen dat verschillende jongens blijven en we staan al dicht bij een tweetal versterkingen. Alleen zal alles voor ons een beetje duurder worden.” (lacht)