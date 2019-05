En plots is Anderlecht... laatste in Play-off 1

De Anderlecht-fans stonden dan wel op de banken toen Genk kampioen was geworden, ondertussen had Sørloth AA Gent wel voorbij Antwerp getrapt. Vrijwel niemand had door dat paars-wit nu plots de rode lantaarn van Play-off 1 is, niet goed genoeg voor een Europese plaats.

LEES OOK. Genk is kampioen, maar Play-off 1 is nog niet gedaan: dit staat er nog op het spel tijdens de slotspeeldag

Alleen met een zege zondag in Gent pakt paars-wit nog die vijfde plek die bij een veroordeling van KV Mechelen nog recht kan geven op een Europees ticketje. Toch even slikken.

“We spelen niet slecht, maar dan hoor je dat Gent wint en dat is toch wel een domper”, aldus coach Karim Belhocine. “Maar we zijn in de eerste plaats gelukkig, want we hebben een goeie match gespeeld tegen de landskampioen. Vanavond heb ik zin om fier te zijn op mijn spelers voor hun prestatie en de rest zien we zondag wel. We hebben nu twee dagen om dat duel in Gent voor te bereiden. We trekken wel naar Gent om te halen wat we verdienen: de vijfde plek.”