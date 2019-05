Vlaamse elektriciteitsfactuur 17 keer sterker gestegen dan in onze buurlanden

De elektriciteitsfactuur in Vlaanderen is in vier jaar 33 procent duurder geworden. Daarmee is de factuur zeventien keer sterker gestegen dan in onze buurlanden, zo blijkt uit onderzoek van VRT NWS. Dat is vooral opvallend om de prijs van elektriciteit zelf niet duurder werd.

Voor Vlaanderen komt het concreet neer op een stijging van 260 euro in vier jaar tijd, vergeleken tussen 2015, 2016, 2017 en 2018. In 2015 betaalde een Vlaams gezin gemiddeld 780 euro per jaar, vorig jaar was dat al 1.040 euro. Dat is een toename van 33,3 procent. Voor heel België gaat het om een stijging van 25,06 procent.

En dat terwijl in Groot-Brittannië in dezelfde periode de stroomfactuur met 1,5 procent steeg, en in Duitsland en Frankrijk 4 procent. In Nederland daalde die zelfs met 1,8 procent. Opgelet: de stijging is bij ons groot, maar toch heeft Duitsland in absolute cijfers vandaag de duurste stroomfactuur volgens VRT NWS.

Dat het verschil met ons zo groot is, is nog opvallender omdat de prijs van elektriciteit zélf ongeveer even hoog is als in de buurlanden en in die geanalyseerde periode ook maar met vier procent toenam. De forse prijsstijging op onze factuur hebben we dus vooral te danken aan de btw op elektriciteit (verhoogd door de federale regering van 6 naar 21 procent), heffingen en kosten voor elektriciteitsnetten.