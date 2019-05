Open VLD’er krijgt steun van White Walker uit Game of Thrones

Wichelen - Open VLD’er Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen, haalt alles uit de kast om straks in het Vlaams Parlement te mogen zetelen. Hij staat voor dat zitje als vierde kandidaat voor zijn partij in Oost-Vlaanderen. Dus roept hij de steun in van Brits acteur Ross Mullan, onder Game of Thrones-fans beter bekend als een White Walker. Die rol van een ijszombie vertolkte Mullan in het tweede tot en met vierde seizoen. In een filmpje zegt de acteur begrepen te hebben dat zondag 26 mei een belangrijke dag is voor Taylor “want jij gaat voor de troon van Vlaanderen voor VLD”.

De acteur wenst hem geluk. “Ik denk dat jij de beste persoon bent voor de job. Mensen in Vlaanderen: opgelet! Want Winter is coming. Of nee, Taylor is coming!”

Hoe hij het filmpje voor elkaar kreeg, houdt de man voorlopig geheim.