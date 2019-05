F-16 crasht in loods in Verenigde Staten

Het gevechtsvliegtuig, dat nu ook nog gebruikt wordt door ons land, kwam tijdens een trainingsvlucht neer in het dak van een loods in de buurt van luchtmachtbasis March Air Reserve Base. Dat gebeurde door een storing aan het hydraulische systeem.

Er vielen geen gewonden, niet de werknemers in het gebouw noch in het militaire vliegtuig. De piloot kwam er enkel met de schrik vanaf, met dank aan zijn schietstoel waarmee hij zich uit het neerstortende vliegtuig kon bevrijden voor het crashte. Hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up.

An F-16 fighter jet crashed into a warehouse just off March Air Reserve Base in Perris, California on Thursday.



The pilot ejected before impact just off the end of the runway, and has no major injuries.