Kampioeneeeuh! Genk zakt samen met spelers nachtje door na behalen van titel maar vanavond is het opnieuw “volle bak feest”

Wat een ontlading was het toen het laatste fluitsignaal klonk in Anderlecht: Genk is de (oververdiende) kampioen en het feest werd meteen ingezet in Limburg. Ook de spelers kwamen diezelfde avond nog samen met de spelersvrouwen mee vieren op het Stadsplein: heel Genk zakte een nachtje door. Maar het is nog niet gedaan: ook vandaag plant KRC Genk nog een groot feest.