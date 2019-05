Twee rijstroken afgesloten op E17 richting Antwerpen in Kruibeke

Op de E17 in Kruibeke, richting Antwerpen, zijn door een brandend voertuig op de pechstrook twee rijstroken versperd. Het gaat om de rechter- en middenrijstrook. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Over een afstand van zowat 4 kilometer staat het verkeer stil, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. “We zien wel dat ze zich daar aan het organiseren zijn om zo meteen een van die twee rijstroken weer open te stellen voor het verkeer”, aldus Bruyninckx iets voor 8 uur.

Het verkeer op lange afstand vanuit Brugge krijgt de raad de E34 te nemen, vanuit Gent is het beter om te rijden via Brussel.

Update #E17 richting Antwerpen een brandend voertuig op de pechstrook thv Kruibeke. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Volg omleidingen: https://t.co/nMEDvg8jXZ — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 17 mei 2019

De chauffeur van de betrokken wagen had rookontwikkeling opgemerkt en zich op de pechstrook gezet. Daar is het voertuig helemaal uitgebrand. De brandweer kwam ter plaatse en had voor de bluswerkzaamheden twee rijstroken nodig. Iets voor acht uur was de brand geblust.