Voorlopig geen nieuwe acties bij luchtverkeersleider skeyes

Het ziet er niet naar uit dat werknemers van luchtverkeersleider skeyes nog een nieuwe actie hebben gepland. Een Brusselse rechter besliste donderdag dat voor elke vlucht die vanaf vrijdagochtend vertraging oploopt of afgeschaft wordt, skeyes dwangsommen tot 20.000 euro moet betalen.

Vakbondsman Kurt Callaerts (ACV-Transcom) liet donderdag al weten dat de vakbond als “teken van goodwill” het werk vanaf die middag nog zou hervatten, nadat ’s morgens een actie was uitgebroken waardoor een honderdtal vluchten werd geannuleerd.

Het ziet ernaar uit dat ook vandaag de luchtverkeersleiders gewoon aan het werk zijn. De directie van skeyes heeft alleszins geen signaal gekregen dat er vandaag opnieuw actie wordt gevoerd. “Maar het helemaal uitsluiten, kunnen we natuurlijk niet”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene.

Donderdag nog legde een rechter in Brussel de luchtverkeersleider dwangsommen op van 10.000 per geannuleerde Europese of 20.000 euro per lange-afstandsvlucht op. Die besliste dat nadat Brussels Airlines een verzoekschrift indiende. De maatschappij zegt dat de storingen hen al 4 miljoen euro heeft gekost.

