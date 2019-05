Nieuwkomers zoeken naar de niche

Select HR opende zopas een nieuwe vestiging in Pelt, het bureau cheQ nam een vliegende start en in Hasselt werd het uitzendkantoor Flexer boven de doopvont gehouden.

“Er zijn twee bewegingen die zich in de markt voordoen”, weet Joël Stockmans, die Flexer heeft opgericht binnen zijn nieuw hr-bedrijf Umani Group. “Enerzijds heb je grotere hr-dienstverleners met specialisatie in bijvoorbeeld outsourcing, dienstencheques of rekrutering, die hun aanbod uitbreiden met uitzendactiviteiten. Ze willen op die manier hun klanten een brede service aanbieden. Het laat ook toe dat werknemers switchen tussen diverse disciplines en formats.

Anderzijds zijn er heel wat medewerkers van uitzendbedrijven die de sprong willen wagen om het zelf anders en beter te gaan doen. Ze springen in het gat van de maatgerichte dienstverlening, die een antwoord biedt op de soms onpersoonlijke en gestandaardiseerde processen die de consolidatiegolf met zich heeft meegebracht. ” Nochtans is het niet zo evident om een vliegende start te nemen in de sector. “Klopt, want in de eerste plaats is het een heel complexe materie”, vindt Stockmans.

“Er komt erg veel regelgeving en administratie bij kijken: het opstellen van diverse soorten contracten, de correcte verloning, de regels bij ziekte en verlof,… Noem maar op. Een tweede moeilijheid is dat er een borg van 75.000 euro moet betaald worden om een licentie te krijgen. Dat is zeker niet evident. En ik zie tot slot ook startende uitzendkantoren snel afhaken omdat ze in de beginfase alles moeten voorfinancieren. Zij moeten de lonen van hun uitzendkrachten betalen, maar krijgen zelf pas hun centen van de bedrijven na verloop van tijd. Dan moeten ze dus al bij de start een mooie financiële buffer hebben.”

