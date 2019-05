Jan Peumans ziet N-VA liever in coalitie stappen met SP.A en CD&V of zelfs Groen

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zei vrijdagochtend in “Iedereen Kiest” op Radio 1 dat hij na de verkiezingen liever een coalitie ziet tussen N-VA en de christendemocraten en socialisten. En zelfs Groen sluit hij niet uit. “Ik zie dat Groen op andere plaatsen ook meedoet met N-VA en heb niet de indruk dat dat slecht loopt.”

Jan Peumans (N-VA) neemt op 26 mei afscheid van de politiek, maar op Radio 1 maakte hij in Iedereen Kiest wel nog zijn voorkeur bekend voor een nieuwe coalitie. Of de Zweedse coalitie wat hem betreft de gedroomde coalitie is voor zijn partij na de verkiezingen, wordt hem gevraagd. “Als je mij kent, weet je dat ik voor andere optie zou kiezen. Je weet dat ik eerder ben voor een meer progressief beleid. Deze coalitie is een coalitie van rechts die aantal dingen heeft proberen recht te trekken en dat heeft ze ook gedaan, maar ze heeft de eindmeet niet gehaald. En we zijn in mineur geëindigd: N-VA is uit de coalitie gestapt.”

Of Peumans dus liever met de christendemocraten en socialisten in zee gaat? “Dat zou eerder mijn optie zijn.” Hij sluit zelfs coalitie met Groen niet uit. “Ik zie dat Groen op aantal andere plaatsen ook meedoet met N-VA en heb niet de indruk dat dat slecht loopt. Er zal veel water in de wijn gedaan moeten worden, maar je weet al lang genoeg: voor de verkiezingen gaat het heel hard tegen hard, maar we zien wel erna.”